مخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد اليوم

ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عروضا تخص الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكيميائية، لإنتاج المواد الأولية، ومتابعة تقدم عملية استيراد الأغنام، تحسبا لعيد الأضحى المبارك، إلى جانب متابعة تقدم مشروعي الخط المنجمي لبلاد الحدبة وتوسعة ميناء عنابة ووضعية الجزائرية للمياه وتسيير المياه.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية يتضمن مخرجات مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأحد.

عقب عرض جدول الأعمال، ثم نشاط الحكومة من قبل الوزير الأول، خلال الأسبوعين الماضيين، أسدى السيد رئيس الجمهورية التعليمات والأوامر والتوجيهات التالية:

أولا: بخصوص الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة البتروكمياوية لإنتاج المواد الأولية:

أمر السيد رئيس الجمهورية بالإسراع في استغلال الإمكانات الكبيرة، التي تتوفر عليها الجزائر لإنتاج المواد الأولية التي تستخدم، في إنتاج وصناعة البلاستيك، مما يسمح بتقليص الاستيراد.

ـ مضاعفة العمل والجهود، في مجال البتروكيماويات بهدف خلق نسيج صناعي متكامل، يكون في مستوى خبرة الجزائر في مجال المحروقات.

ـ أن الهدف الأسمى في هذا المجال هو تبوؤ الجزائر صدارة البلدان المنتجة لهذه المواد وعلى رأسها الهيليوم.

وجّه السيد الرئيس بأن تحوز شركةُ (فرتيال) الجزائرية الحصريةَ، في استغلال خامِّ الفوسفات المركّز كمرحلة أولى، باعتبارها من النسيج الصناعي لقطاع المناجم.

ثانيا: حول متابعة عملية استيراد أضاحي عيد الأضحى المبارك:

بعد عرض السيد وزير الفلاحة وتأكيده أمام مجلس الوزراء التزامه بإنجاح عملية استيراد وتوزيع مليون رأس غنم قبل عيد الأضحى بـ 48 ساعة

ـ وجّه السيد رئيس الجمهورية تعليماته بالسهر، بصرامة أكبر ووتيرة أعلى، لإنجاح عملية الاستيراد وتوزيع الأضاحي في أحسن الظروف.

ـ كما أمر السيد الرئيس بمنع ذبح الإناث من الأغنام، المستوردة قسرا، وتوجيهها للتربية ضمن فضاءات مخصصة، حفاظا على هذه الثروة الحيوانية.

ثالثا: بخصوص مدى تقدم إنجاز مشروعيْ الرصيف المنجمي في إطار توسعة ميناء عنابة وكذا خط السكة المنجمي بلاد الحدبة- وادي الكبريت- ميناء عنابة:

ـ ثمّن السيد رئيس الجمهورية المجهودات المبذولة من قبل القطاع، مكلّفا السيد وزير الأشغال العمومية بنقل تحياته وتشجيعاته للعمال والفرق الميدانية المشرفة، على تنفيذ هذه المشاريع الاستراتيجية الجديدة.

ـ شدّد السيد الرئيس من جهة أخرى على الالتزام بالفعالية والسرعة القصوى المتواصلة، إلى غاية التجسيد التام لهذه المشاريع، التي ستسهم في نقل الجزائر إلى عهد جديد، كبلد ناشئ، باقتصاد متنوع.

ـ كما وجه السيد الرئيس، وزير الأشغال العمومية إلى استنفار أقصى الإمكانات، وتسريع وتيرة الإنجاز في مشاريع الأشغال العمومية الممهدة لاستغلال فوسفات بلاد الحدبة بهدف الشروع، في الإنتاج في القريب العاجل.

رابعا: حول عرض لوضعية الجزائرية للمياه وتسيير المياه:

كلف رئيس الجمهورية وزير القطاع بمراجعة مخطط تسيير وتوزيع المياه، بشكل أكثر تنظيما وفعالية، مع إيلاء الأهمية الكبرى لمحاربة ظاهرة ضياع المياه، عبر شبكات التوزيع بالنظر إلى الخسائر المعتبرة المسجلة.

ـ ضرورة إشراك مختلف القطاعات المعنية في منظومة تسيير المياه، بما يضمن نجاعة أكبر في حل المشاكل، التي تعترض التسيير الأمثل لهذه الثروة الحيوية، والتي تتطلب المحافظة عليها، وفق احترام مطالب وانشغالات المواطنين.

ــ أمر السيد الرئيس بإعادة النظر في طريقة تسيير شركة الجزائرية للمياه وعصرنتها، وفق منطق النجاعة لا سيّما في البلديات، التي لا تتوفر على فروع تمثيلية للجزائرية للمياه، وبها خزانات ومصادر للمياه.