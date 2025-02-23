مخرجات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول عروضا منها مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق الهادفة إلى تقليص آجال رسو السفن ومعالجة البضائع عند الاستيراد، متابعة البرنامج المتضمن تعميم شبكة الألياف البصرية، تطور الاستهلاك الداخلي للغاز والمنتجات النفطية.

بعد عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وعقب الاستماع إلى عروض ومداخلات السادة الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:

- بداية، أمر رئيس الجمهورية وزير الصناعة بالإسراع في إعادة تشغيل مصنع إنتاج الإسمنت بأدرار والمسترجع من طرف الدولة في قضايا مكافحة الفساد، وذلك قبل نهاية شهر مارس 2025 لما يوفره من مناصب شغل في المنطقة ودعم الإنتاج الوطني للإسمنت.

ـ أمر بالإسراع في إتمام كل المراحل التقنية التي تسبق تشغيل مصنع الإسمنت بالجلفة.

ـ أمر السيد الرئيس باستكمال كل الخطوات لتشغيل مصنع سحق البذور الزيتية (كتامة) بجيجل نهاية ماي المقبل.

حول منحة الطلبة الجامعيين:

وافق رئيس الجمهورية مبدئيا على رفع منحة الطلبة في انتظار اجتماع مجلس الوزراء المقبل.

حول تطور الاستهلاك الداخلي للغاز والمنتوجات النفطية:

أكد رئيس الجمهورية على أهمية الاستشراف وترشيد استهلاك مختلف أنواع الطاقة التي تواصل الدولة زيادة الإنتاج فيها من خلال اعتماد أسلوب ضبط وتحكم جديد يرتكز على دراسات معمقة تقدم لنا حلولا متكاملة للحفاظ على الطاقة واستغلالها في تطوير مختلف الصناعات مع الاستثمار في الطاقات الجديدة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية حيث تتوفر الجزائر على إمكانيات كبيرة في هذا المجال.

كما وجه الرئيس، الحكومة بوضع تصور شامل على المديين القصير والمتوسط وحتى البعيد بطريقة مدروسة علميا تسمح بالحفاظ على القدرة الشرائية لاستهلاك المواطن للطاقة وذلك بزيادة الاستثمارات الطاقوية ومحاربة التبذير بكل أشكاله.

حول مدى تقدم البرنامج المتضمن تعميم شبكة الألياف البصرية:

أكد الرئيس أن تطور الاستهلاك والخدمات في مجال التكنولوجيات الحديثة للاتصال هو اليوم مؤشر إيجابي على تحسن المستوى التنموي ككل بالنسبة للفرد الجزائري ما يتطلب مواصلة الاستثمار والتوجه أكثر نحو الجودة خاصة وأن بلادنا أصبحت اليوم تنتج هذه الألياف البصرية وتغطي احتياجاتها بشكل كامل بعد أن كانت تستوردها من الخارج.

حول مدى تقدم تنفيذ ورقة الطريق الهادفة إلى تقليص آجال

رسو السفن ومعالجة البضائع عند الاستيراد:

تكتسي الموانئ أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية، في هذا السياق أسدى رئيس الجمهورية توجيهاته باعتماد وسائل رقابية جديدة لحماية هذه المنشآت الحيوية وإعادتها لدورها الفعّال المساهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالمصادقة على مراسيم وقرارات تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في وظائف عليا في الدولة.