مخرجان جزائريان يلتحقان بأكاديمية الأوسكار

إلتحق المخرجان الجزائريان، مالك بن اسماعيل وسالم ابراهيمي إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المسؤولة عن ترشيح وتوزيع جوائز أوسكار.

الأكاديمية تضم في عضويتها 819 فنانا من بينهم 17 شخصية عربية من صُناع السينما والموسيقى في العالم العربي.

وحرصت الأكاديمية على مضاعقة عدد أعضائها الأجانب، حيث يمثل الأعضاء الجدد 68 بالمائة من الدول خارج الولايات المتحدة الأمركية.

وتضم القائمة الجديدة لهذا العام باقة من الأسماء العربية من بينها الموسيقي اللبناني، خالد مزنر والمخرجة الفلسطينية، مي مصري.

بالإضافة إلى المخرج علي صافي، المنتج السينمائي التونسي طارق بن عمار والمخرجة والسيناريست نجوى نجار وأخرون.

يذكر أن دورة الأوسكار هذا العام تم تأجيلها للدورة المقبلة التي تحمل رقم 93، إلى يوم 25 افريل 2021، بعدما كانت تقام في شهر فيفري من كل عام، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.