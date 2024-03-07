مخرج “الرهان”.. عرض المسلسل في الخارج من شأنه خلق تسويق للدراما الجزائرية

في تصريح خص به النهار، قال المخرج المصري، محمود كمال، أن رحلة مسلسل “الرهان” كانت طويلة ومتعبة. مضيفا “لكن كانت تجربة غنية”.

وأبرز مخرج “الرهان” الذي سيبث على قناة النهار، التفاهم والتنسيق الذي كان بين الفنانين في الجزائر. مشيرا إلى أن الطاقم التمثيلي و الفني حاول تقديم عمل محترم في رمضان.

وعن عرض المسلسل في قنوات دولية، أكد محمود كمال أن من شأنه خلق تسويق وطلب على الدراما الجزائرية. كما ينعكس على تطوير الدراما حتى في مسألة اللهجة.