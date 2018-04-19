مخرج سينيمائي مهدد بالحبس بتهمة سرقة تجهيزات بالملايير

إلتمس وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عقوبة الحبس لمخرج سينمائي “ع.ر” اثر متابعته بتهمة خيانة الأمانة.

وجاءت المتابعة للمتهم بعد اختفاء معدّات تقنية بقيمة 4 مليار سنتيم من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري الجزائري.

وقال الممثل القانوني للمركز الوطني للسينما والسمعي البصري، إنّ المتهم رفض إرجاع المعدات التقنية إلى المركز، مؤكداً بأنه قام ببيعها.

مطالبا المحكمة بتعويض مالي جبرا بالأضرار اللاحقة بالمؤسسة وتعويض آخر بقيمة التجهيزات المختلسة .

وعليه ،قرّرت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في القضية إلى الأسبوع المقبل.