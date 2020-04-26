مخرج شهير يطالب ياسمين صبري بالتوقف عن التمثيل!

قدم المخرج المصري مجدي الهواري، نصيحة صادمة للفنانة المصرية الشابة ياسمين صبري، وطالبها بالتوقف عن التمثيل.

واستعان المخرج، بمقطع فيديو لياسمين صبري، مع الإعلامية شيرين حمدي، والذي صرحت فيه ياسمين، أن النجم الراحل محمود عبد العزيز، طلب منها عندما شاهدها لأول مرة أن تعتزل التمثيل.

وعلق المخرج على هذا التصريح وقال: “وإحنا بنضم صوتنا لصوت الراحل”.

وتضامن مع المخرج، الفنان عمرو عبد العزيز قائلا: “وأنا اضم صوتي لصوت الساحر ألف رحمه ونور عليه، ياسمين صبري تنفع لأي حاجه ممكن موديل ممكن عارضه أزياء لكن والله التمثيل ده موهبه”.

وتُقدم ياسمين صبري هذا العام، بطولتها المطلقة الثانية في موسم دراما رمضان 2020، مع مسلسل “فرصة تانية”.