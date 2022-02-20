مخرج فيلم “أرزقي الأنديجان” في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله المخرج السينمائي جمال بن ددوش، مخرج فيلم “أرزقي الأنديجان”، ليلة السبت إلى الأحد بالجزائر العاصمة. كما أشار المركز الوطني للسينماتوغرافيا والسمعي البصري، إلى أن المخرج توفي عن عمر ناهز 80 سنة.

في حين، استهل جمال بن ددوش مشواره في المسرح الإذاعي قبل أن يلتحق بالتلفزيون الوطني غداة الاستقلال. كما أخرج الراحل العديد من الأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة لصالح المؤسسة العمومية للتلفزيون على غرار “النزاع” و”المخبر” و “العصفور الأبيض”. قبل التحاقه بالمؤسسة الوطنية للإنتاج السمعي البصري حيث أنتج عدة أعمال بيداغوجية.

ويرجع الفضل في إنشاء مؤسسة الإنتاج السمعي البصري لجمال بن ددوش الذي زاول تكوينا في فرنسا وحرص على تكوين الأجيال الجديدة وأخرج عمله الأشهر “أرزقي الأنديجان” في 2007.

وسيوارى جثمان الفقيد الثرى اليوم الأحد بعد صلاة العصر بمقبرة واد الرمان بالجزائر العاصمة.

كما كشف المخرج جمال بن ددوش أنه تعرض للإقصاء والتوقيف من التلفزيون الجزائري بسبب فيلم “أرزقي لانديجان” عام 1982. حيث سبق أن تعرض لحملة من طرف بعض المخرجين في التلفزيون العمومي. وكاد يفقد منصبه قبل أن ينظم أصدقاؤه حملة للدفاع عنه من أجل إعادة إدماجه. كما أضاف بن ددوش أنه اضطر إلى بيع منزله من أجل الانطلاق في تصوير العمل. بعد أن تأخرت إعانة الفداتيك التي كان من المقرر منحها له.