قناة النهار مخرج فيلم العربي بن مهيدي يكشف موعد عرض الفيلم بقلم قناة النهار نشر في 22 ديسمبر 2022 - 12:48 سينما شارك غرِّد أرسل 47 0 مخرج فيلم العربي بن مهيدي يكشف موعد عرض الفيلم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oOP8W اقرأ أيضا سبقاق: رئيس الكاف موتسيبي وعد الرئيس تبون بمكافحة الفساد في الكاف قناة النهار 20 ديسمبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يترأس إجتماع دوري بمقر وزارة الدفاع الوطني قناة النهار 08 ديسمبر "وزير التجارة :"منع أي منتوج جزائري أو مُستورد من الولوج إلى السوق المحلية بدون كود بار قناة النهار 03 ديسمبر "وزير السكن :" كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي قناة النهار 01 ديسمبر غرداية: المهاجرون الأفارقة العمل،العيش وإقامة الأعراس وسط تعاطف الجزائريين قناة النهار 14 ديسمبر مفيدة عداس: الفنّ هواية وعمرو ما كان رزق والفنان ممنوع يتكلم عن حقه قناة النهار 08 ديسمبر أحمد في رحلة البحث عن نبتة الضرو بتيسمسيلت قناة النهار 11 ديسمبر النهار تشارك سكان بدو الرحل بالمنيعة يومياتهم قناة النهار 07 ديسمبر مشاهد مباشرة لأحوال الطقس في بعض ولايات الوطن قناة النهار 11 ديسمبر CRAAG : لاداعي للخوف..نشاط زلزالي عادي مس الجزائر قناة النهار 07 ديسمبر