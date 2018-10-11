مخرج فيلم “Taken” يخضر لفيلم عن السجين الهارب “رضوان فايد”

كشف موقع le parisien الفرنسي أن المخرج بيار مورال يحضر لفيلم عن السجين الهارب المشهور ذو الأصول الجزائرية رضوان فايد.

وأفاد موقع الإخباركي الأمريكي أنه أمس الأربعاء تم التخطيط للتكيف الشاشة مع حياة السارق العائد، بما في ذلك المخرج بيير موريل.

وأضاف المصدر أن من المقرر أن يكون رضوان فايد مسجلاً في سجن فيندن لو فييل “با دو كاليه”.

هذا وقد كان يحلة رضوان فايد بإنتاج فيلم يروي قصة حياتها ومغامراته .

وللإشارة المخرج الفنسي أخرج عدة أفلام عالمية ناجحة مثل”ضاحية 13″ ،”Taken” أوفي الآونة الأخيرة ، “Peppermint” مع جينيفر غارنر.