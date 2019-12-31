مخزون مياه السدود الحالي بالجزائر يكفي لسنتين ونصف

أكد مدير الإنجازات بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى، الوردي بن علي شريف، أن مخزون مياه السدود الحالي يكفي لمدة سنتين ونصف.

وأوضح بن علي شريف، اليوم الثلاثاء في تصريح له للإذاعة الوطنية، أن نسبة امتلاء السدود بلغت 64 بالمائة على المستوى الوطني.

مشيرا أن نسبة الإمتلاء بلغت 80 بالمائة بالنسبة للناحية الشرقية للبلاد، وحوالي 60 بالمائة بالنسبة للجهة الوسطى، أما الجهة الغربية فقد بلغت 50 بالمائة.

وطمأن المتحدث جميع المواطنين بخصوص وفرة الماء الشروب على المستوى الوطني، من خلال استغلال السدود البالغ عددها إجمالا 80 سدا.