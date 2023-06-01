قناة النهار مخططات مكاتب الدراسات ورخص البناء.. إجراءات حبر على الورق بقلم النهار أونلاين نشر في 01 جوان 2023 - 15:29 شارك غرِّد أرسل 125 0 مخططات مكاتب الدراسات ورخص البناء.. إجراءات حبر على الورق. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/8P0Le اقرأ أيضا طيب معانا / بيتزا بـ4 أذواق متنوعة 🍕 كوكتيل خاص لأصحاب فقر الدم 🍹 قناة النهار 20 ماي شغل: النقابات العمالية والبرلمانيون يراهنون على مقترح تمديد عطلة المرأة المتوفى زوجها قناة النهار 16 ماي بسبب الضغط النفسي والسمنة.. إرتفاع في عدد الإصابات بالضغط الدموي قناة النهار 18 ماي خلية المطاردة.. مولود أمني جديد يدعم جهود مصالح أمن الطرقات قناة النهار 13 ماي تحريات/ زوجة زعيم العصابة تتفق مع أصدقائه للتخلص منه ودفنه.. والسبب الخيانة قناة النهار 23 ماي البيض / التلاميذ ينهون إمتحانات البكالوريا التجريبية على أمل النجاح في البكالوريا الرسمية قناة النهار 19 ماي الفريق أول سعيد شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي قناة النهار 30 ماي وزير الصيد البحري : صيد التونة سيدعم الخزينة العمومية بـ 27 مليون دولار قناة النهار 22 ماي "طالع هابط:" الشيخ النوي يلتقي بشباب من ليبيا في زيارتهم الأولى للجزائر .. شاهد ما قالوه قناة النهار 30 ماي عين الدفلى : واد بوغيال..كارثة ايكولوجية تهدد سكان حي علي بن هانية بالعطاف قناة النهار 20 ماي