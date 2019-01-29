مخطط أمني جديد في ترامواي وهران

اعتمدت مديرية الشركة المكلفة باستغلال وصيانة ترامواي وهران “سيترام وهران” مخطط عمل جديد لتعزيز الأمن.

وتم تحديد هذا المخطط بعد سبر أراء حول مدى رضا مستعملي ترامواي وهران فيما يتعلق بالأمن.

حيث يتضمن بعض من التدابير بغية تعزيز الأمن على مستوى المحطات والعربات.

وقد تم الانتهاء من مخطط العمل على أن يشرع في تنفيذه خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية, وفق ذات المسؤول.

ومن بين هذه الإجراءات تنظيم حملة لمكافحة التسول بالتعاون مع مصالح أمن ولاية وهران.

حيث يتعلق الأمر بتعيين دورية مختلطة أعوان أمن وشرطة التي ستضطلع بمهمة مكافحة وجود المتسولين على مستوى العربات والمحطات.

من جهة أخرى سيتم إعادة تعيين عون للأمن في العربات مع وضع ملصقة داخل هذه الأخيرة تحمل رقم الفرقة المتنقلة.

للسماح للمستخدمين بالاتصال مباشرة بالأعوان الموجودين عبر خطوط للتدخل.