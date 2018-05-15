مخطط أمني خاص للدرك الوطني بمناسبة حلول شهر رمضان

وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا خاصا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

حسب بيان لذات الجهاز الأمني فّإن المخطط مخصص لمناطق الحضرية وشبه الحضرية وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص.

تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة، بهدف ضمان الأمن والسكينة العموميين خلال شهر رمضان.

من خلال وضع تشكيلات من وحدات إقليمية، وحدات أمن الطرقات وفصائل الأمن والتدخل، لضمان مراقبة فعالة للإقليم.

كما تسهر مصالح الدرك الوطني، على تأمين الفضاءات التي يتواجد فيها المواطنون وتوفير جو الطمأنينة.

وذلك في المناطق الحضرية وشبه الحضرية ضمن إقليم اختصاصها.

حيث يشهد شهر رمضان حركية وتوافدا معتبرا للمواطنين على مستوى أماكن الراحة والإستجمام، الأسواق، المجمعات التجارية وكذا المساجد ومحيطها.

تقوم الوحدات الإقليمية للدرك الوطني بـ”متابعة ومراقبة المواد ذات الاستهلاك الواسع بالأسواق والمتاجر من حيث نوعيتها وسعرها.

مع رفع تقارير فورية عن أي نقص مسجل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.

كما تقوم الأسراب الجوية للطائرات العمودية التابعة للدرك الوطني بـ”تنفيذ برنامج لطلعات جوية خاصة بهدف ضمان الدعم للوحدات العاملة بالميدان.

ودعت مستعملي الطريق إلى احترام قانون المرور وعدم الإفراط في السرعة قبيل الإفطار حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين.