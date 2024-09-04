مخطط أمني خاص لمواجهة الخضر وغينيا الإستوائية

أعلنت مصالح أمن ولاية وهران، اليوم الأربعاء، عن ضبط مخطط خاص، لضمان تنظيم جيد، لمباراة المنتخب الوطني وضيفه من غينيا الإستوائية، المقررة غدا الخميس.

وأوضحت ذات الهيئة الأمنية، بأنه سيتم تسخير تشكيل شرطي بمحيط ملعب “ميلود هدفي”، لتوجيه وتسهيل دخول المناصرين .

كما أشارت إلى أنه سيتم تشكيل أمني، آخر، لتنظيم وتحويل حركة المرور لضمان الإنسيابية، عبر المحاور والطرقات المجاورة والمؤدية إلى الملعب.

داعية كل مناصر لا يحوز على تذكرة دخول، للامتناع عن التنقل للملعب أو التواجد بمحيطه.

كما أكدت مصالح أمن ولاية وهران، بأنه يمنع دخول القُصّر للملعب ما عدا المرفوقين بأوليائهم.

وأن كل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية أو شماريخ، سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية.

وفي الأخير، دعت مصالح أمن ولاية وهران. المناصرون إلى ضرورة إتباع الإجراءات التنظيمية المتخذة في هذا الشأن والمساهمة في إنجاح هذه المباراة، مع وجوب استظهار بطاقة الهوية.