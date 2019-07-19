مخطط أمني لتأمين استقبال رفقاء محرز غدا

لضمان التغطية الأمنية لعودة الخضر، سطرت المديرية العامة للأمن الوطني مخططا لتأمين ومرافقة المواطنين، لضمان احتفالات في جو راقي ومُؤمن.

وتأمل المديرية العامة للأمن الوطني من المواطنين المشاركين في مراسم استقبال الفريق الوطني، والمساهمة بتسهيل عمل فرق الشرطة عبر مراحل المسار المقرر انتهاجه من طرف موكب الفريق الوطني.

من خلال تجنب وتفادي التوقف العشوائي للمركبات بكل أصنافها، واللجوء عند الضرورة الملحة إلى التوقف بحظائر السيارات المخصصة لذات الغرض.

استعمال الأروقة والممرات الاستعجالية، إلا في الحالات المسموح بها قانونا.

المناورات الخطيرة بالمركبات بالأخص الدراجات النارية وعدم ارتداء الخوذة، عرقلة حركة المرور بتخفيض السرعة على الطرقات بكيفية تخلق اختناقا تؤثر على انسيابية حركة السير.

اعتلاء الأماكن العامة كالجسور والمعابر الخاصة بالمشاة، وأعالي البنايات، توقف المركبات على المسارات المعنية بمرور موكب الفريق الوطني.

الامتثال لإشارات المرور الملزمة بالأخص المتعلقة بالتوقف الاجباري للمركبات والدراجات النارية، تجاوز السرعة المحددة.

إغفال المسافات الأمنية المقررة حسب نوعية المسارات والمركبات، استعمالات الهاتف المحمول أثناء القيادة تحت أي سبب من الأسباب.

ومن خلال التفهم والمساهمة المعهودة من المواطنين في مثل هذا المناسبات الكبيرة، توجه المديرية العامة للأمن الوطني نداءً إلى كافة وسائل الاعلام والجمعيات الفاعلة في المجتمع، بالأخص في المجال الرياضي ولجان الأنصار،لتعزيز كل الشروط الوقائية لضمان حسن سير هذا العرس الرياضي التاريخي.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بوضعها تشكيلا أمنيا موسعا يتطابق وطبيعة المناسبة، تهدف إلى مواجهة بحزم أي سلوك يضع حياة المواطنين في خطر وأملاكهم عرضة للضرر، أو أي مساس بالنظام العام ومخالفة لقواعد قانون المرور.