مخطط أمني لضمان نجاح الألعاب الرياضية العربية

سطرت مصالح أمن ولاية الجزائر مخططا أمنيا لضمان نجاح الدورة ال 15 للألعاب الرياضية العربية التي ستجري فعالياتها من 5 إلى 15 جويلية الجاري.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذه الدورة ستعرف حضور ما يقارب 3500 مشارك على مستوى العاصمة, مشيرا إلى أن فعاليات هذه الدورة ستجري على مستوى الجزائر العاصمة, وهران, قسنطينة, عنابة و تيبازة.

و نظرا لأهمية هذا الحدث الرياضي العربي –يضيف ذات المصدر– اتخذت مصالح أمن ولاية الجزائر التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة من أجل إنجاح هذه المهمة و “إعطاء صورة مشرفة لبلادنا من خلال ضمان المرافقات الأمنية للمنتخبات والوفود المشاركة وتأمين الإقامات, وكذا تنقلاتهم, تأمين القاعات الرياضية والملاعب, الفضاءات و نقاط تجميع و نقل المناصرين”, مشيرا إلى أن العاصمة ستحتضن 11 يوما من هاته التظاهرة ب 16 مركب رياضي.

كما ستتمثل الإجراءات في تأمين مداخل و مخارج المدينة, تنظيم الحركة المرورية, تسهيل السيولة المرورية عبر كافة الطرق, لاسيما تلك المؤدية إلى المنشئات الرياضية, حسب نفس البيان.