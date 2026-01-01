مخطط أمني محكم يؤمّن احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 عبر ولايات الوطن

سخّرت مختلف التشكيلات الأمنية والوحدات العملياتية عبر ولايات الوطن، خلال ليلة أمس، إمكانيات بشرية ومادية معتبرة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2026.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى ضمان أمن وسلامة المواطنين وحماية الممتلكات.

وقد تم اعتماد مخطط أمني شامل ومحكم، شمل تعزيز التواجد الميداني بمختلف الفضاءات العمومية، والمحاور الكبرى، وأماكن التجمع، إلى جانب تنظيم حركة المرور وضمان سرعة التدخل.

وأسفرت هذه الجهود عن نجاح العملية الأمنية، حيث جرت الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة، تعكس جاهزية المصالح الأمنية ونجاعة التدابير المتخذة.