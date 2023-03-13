مخطط إتصال وطني إستباقي ووقائي لمكافحة الحرائق ومخاطر الصيف

وضعت المديرية العامة للحماية المدنية مخطط إتصال وطني إستباقي ووقائي لمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية. ومواجهة مختلف المخاطر المحتملة في موسم الإصطياف.

وقال النقيب نسيم برناوي في لقاء صحفي على هامش الملتقى الجهوي المتعلق بالتحضير لموسم الإصطياف ومكافحة حرائق الغابات بمستغانم. أن هذا المخطط الذي يبدأ تطبيقه بداية من شهر ماي المقبل يتضمن حملات تحسيسية خاصة بمخاطر السباحة. والوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية والتسمم العقربي وحوادث المرور.

وسيتم خلال هذا الملتقى الجهوي الذي يدوم يومين ويضم 65 إطارا من 28 مديرية للحماية المدنية من ولايات الوسط الغربي والجنوب الغربي والجنوب. فضلا عن الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل للتطرق لهذا المخطط وتقييم الحصيلة السنوية المسجلة في 2022. وتقديم اقتراحات لرفع نجاعة الإجراءات الوقائية والتدابير التنظيمية. وتحسين عمليات التدخل خلال حملة 2023 وفق ذات المسؤول.

وفي هذا الصدد سيتم التشديد على ضرورة الإستعمال والاستغلال الأمثل للمنصات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة في الإتصال التي تم استحداثها العام الماضي. بما في ذلك التطبيقات الخاصة بتسيير الوسائل العملياتية ومتابعة الحوادث الإستثنائية على غرار حرائق الغابات.

كما تسمح هذه التطبيقات من بينها ما يتعلق بمتابعة حوادث موسم الإصطياف بجمع وتوحيد المعلومات بشكل آني واتخاذ التدابير والإجراءات في وقت وجيز يضمن الإنتشار الجيد للوسائل والتدخل الناجع في مختلف الحالات.

كما أن المديرية العامة للحماية المدنية سخرت لموسم الاصطياف 2023 جهازا مكونا من 65 رتلا متنقلا لمكافحة الحرائق. يضم 3.770 عون وزهاء 650 مركبة. تضاف إلى قدرات 505 وحدة ميدانية مجهزة بأحدث العتاد. و9.404 عون ضمن جهاز حراسة الشواطئ (428 شاطئ) من بينهم 8416 عون موسمي .