مخطط استثنائي لسونلغاز خلال امتحانات البكالوريا

سطّرت شركة سونلغاز-التوزيع في إطار مرافقة امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2026، الممتدة من 07 إلى 11 جوان 2026، مخططاً استثنائياً يهدف إلى ضمان استمرارية وجودة التموين بالطاقة الكهربائية والغازية عبر كامل التراب الوطني، لاسيما على مستوى مراكز إجراء الامتحانات، بما يوفّر الظروف الملائمة للمترشحين لاجتياز هذا الاستحقاق الوطني في أحسن الظروف.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها سخّرت كافة الإمكانيات البشرية والتقنية لإنجاح هذا المخطط. حيث تمّ تجنيد 685 فرقة للتدخل في مجال الكهرباء و618 فرقة للتدخل في مجال الغاز. موزعة عبر مختلف مديريات التوزيع، لضمان التدخل السريع والفعال عند الحاجة.

كما تم وضع 198 عوناً على مستوى مراكز الاستقبال الهاتفي من خلال المركز الوطني للاتصال. و ذلك لضمان المتابعة المستمرة واستقبال ومعالجة مختلف البلاغات. إلى جانب تنظيم نظام مداومة يضم 936 إطاراً وعوناً على مستوى المديرية العامة ومديريات التوزيع والأقطاب. وذلك طيلة الفترة الممتدة من 06 إلى 11 جوان 2026، لضمان التنسيق الميداني والمتابعة المتواصلة لسير الشبكات والمنشآت.

تجدر الإشارة أن سونلغاز-التوزيع اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية من خلال عمليات صيانة وقائية واسعة. شملت الشبكات والمنشآت والمحطات الحساسة، مع تسخير المقاولات المعتمدة. لدى مصالحها وتعزيز جاهزيتها للتدخل الفوري في حال تسجيل أي أعطاب أو تذبذب في التموين بالطاقة.

وأكدت سونلغاز-التوزيع، من خلال هذا المخطط الاستثنائي، التزامها الدائم بضمان خدمة عمومية ذات جودة وموثوقية. ومرافقة مختلف المحطات الوطنية، متمنيةً لجميع مترشحي شهادة البكالوريا دورة 2026 كل النجاح والتوفيق.

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