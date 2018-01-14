مخطط استعجالي لتزويد ورقلة بمياه الشرب المحلاة

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، اليوم الأحد، أن مخططًا استعجاليًا قد تم وضعه بغرض تمويل ولاية ورقلة بمياه الشرب المحلاة

وأوضح الوزير خلال زيارته إلى الولاية، أن المخطط الإستعجالي الجاري تجسيده، يتضمن إعادة الإعتبار لشطر من شبكة التوزيع،

بهدف استئصال النقاط السوداء، التي تم تشخيصها وإنجاز صمامات قطاعية تسمح باستغلال مجموع محطات تحلية المياه المنجزة عبر ورقلة الكبرى،

وهذا قبل حلول شهر رمضان المبارك.

كما أعطى نسيب، إشارة انطلاق مشروع توسعة شبكة التطهير على مستوى منطقة النشاط بعاصمة الولاية.