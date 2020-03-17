مخطط استعجالي ومُكثّف لتطهير وتعقيم المرافق العمومية بكل بلديات العاصمة

قامت مصالح المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية التابعة لولاية الجزائر، بوضع مخطط استعجالي يتضمّن برنامج زمني دقيق ومكثّف لعمليات تطهير وتعقيم للمرافق العمومية.

ويأتي ذلك، في إطار الإجراءات والتدابير الهادفة إلى حماية صحة وسلامة المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد 19” ومنع إنتشار عدوى هذا الوباء في الأوساط العامة.

وكذا تطبيقا لقرار والي ولاية الجزائر، الذي ينصّ على تعقيم وتطهير المرافق العمومية، كالمساجد، والأسواق، ومقر البلديات، والمؤسسات الولائية.

ومحطات ومواقف النقل العمومي، والأجزاء المشتركة من المباني، والشوارع، وشبكات الصرف الصحي، والمؤسسات التعليمية، والمراكز الصّحية ومراكز العبور .

وسيمتد هذا البرنامج، كمرحلة أولية، إلى غاية 30 أفريل 2020، كما سيشمل كافة البلديات الـ (57) للولاية.

هذا وقد شهد برنامج اليوم، القيام بعمليات تطهير وتعقيم لعديد المرافق والأماكن العمومية ببلدية باب الوادي على غرار “مسجد السّنة”، و”سوق نيلسون” وكذا مواقف الحافلات.

وتنوّه المؤسسة العمومية للنظافة الحضرية، أنّها وحماية لصحة المواطن وسلامته، قد قامت بتسخير كافة الإمكانات البشرية والمادية والتنظيمية اللازمة والضرورية.

واستخدمت المؤسسة، معدّات متطورة ومواد أوّلية مرخّص بها، غير ضارة بصحة المواطن وبيئته.