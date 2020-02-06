مخطط الحكومة: ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي

خلص إجتماع الوزاري الإستثنائي المجتمع اليوم برئاسة الرئيس تبون لإلى ضرورة العمل على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.

وخلال الإجتماع الذي خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة اسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات تهدف إلى تعزيز دولة القانون وترقية الممارسة الديمقراطية الحقيقية.

وطلب الرئيس تبون من الحكومة بالعمل على ضمان حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، كذا تدعيم الصحافة ووسائل الاعلام لممارسة نشاطها.

وهذا في ظل الحرية والاحترافية والتزام المسؤولية وأخلاقيات المهنة.

كما أشار الرئيس تبون خلال الإجتماع إلى السهر على تقنين نشاط الصحافة الالكترونية والإشهار.

وللتذكير فقد ترأس اليوم الخميس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إجتماع وزاري إستثنائي خصص للمصادقة على مخطط عمل الحكومة.