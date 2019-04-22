مخطط المرور المعدل في تيبازة يثير الجدل لدى المواطنين

تمسكت مصالح بلدية تيبازة، بقرار العمل بالتعديلات الطفيفة التي أدرجت على مخطط المرور الجديد، إلى غاية نهاية موسم الاصطياف القادم.

مما أثار جدل وانتقادات واسعة من قبل المواطنين، سيما منهم فئة التجار، حسبما علم من ذات المصالح، لدى “واج”.

و كانت بلدية تيبازة قد أدخلت نهاية ديسمبر الماضي، تعديلات طفيفة على مخطط المرور الجديد.

وظل هذا المخطط، محل جدل واسع منذ تطبيقه لأول مرة، خلال موسم الاصطياف 2016، قبل أن يعتمد بصفة رسمية و على مدار السنة.

ورفض التجار وبعض مواطني مدينة تيبازة، اقتراحات السلطات العمومية،حول مخطط المرور الجديد.

وذلك خلال اللقاء، الذي جمع أمس الاحد، بمقر بلدية تيبازة، رئيس المجلس البلدي قويدر قيجي، ورئيس الدائرة محمد مزيان، وممثلين عن جمعية التجار وبعض المواطنين.

ويطالب التجار بضرورة العدول نهائيا عن المخطط الجديد، والرجوع للمخطط القديم، مع الاستعانة بالتكنولوجيا، وحلول ذكية أخرى.

من جهتها تبقى المصالح الإدارية متمسكة بالتعديلات الطفيفة، التي أدخلت نهاية ديسمبر الماضي، على مخطط المرور الجديد.

وأكد رئيس البلدية قويدو قيجي، أن التعديلات التي أدخلت، تمت بموافقة جميع المتدخلين و الاخصائيين، وتعتبر الخيار الأمثل، لتسيير حركة المرور وضمان مرونتها.

وشملت التعديلات الطفيفة، اعتماد مبدأ ازدواجية الطرق، بعدما كانت تسير وفق قاعدة الاتجاه الوحيد، على بعض طرق البلدية.