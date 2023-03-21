مخطط جديد لنقل أنصار الخضر إلى ملعب نيلسون مانديلا

وضعت ولاية الجزائر مخططا لتسهيل عملية نقل أنصار الخضر إلى ملعب نيلسون مانديلا يوم المباراة التي ستجمع المنتخب الوطني بالضيف النيجري.

وكشفت عبر بيان لها، نشرته على الصفحة الرسمية على “الفايسبوك” اليوم الثلاثاء، أن ولاية الجزائر ستسهر رفقة متعاملين. على نقل جميع الأنصار من نقاط التجميع بداية من الساعة الثالثة و 15 دقيقة، على أن تفتح الأبواب بداية من الساعة الرابعة.

كما قالت أنه عند انتهاء المقابلة، سيتم إرجاع المناصرين إلى نقاط التجمع.

واشترطت من الأنصار الذي ينوون النقل عبر الحافلات مقابل 100 دج، و استظهار تذكرة المباراة إلى جانب بطاقة الهوية.

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