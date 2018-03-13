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مخطط حكومي لوقف إستيراد القمح في 2022

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مخطط حكومي لوقف إستيراد القمح في 2022 صورة من أرشيف النهار
بقلم إيمان علي إسماعيل

قال الرئيس المدير العام للديوان الجزائري المهني للحبوب، إنّ الجزائر لا تحتاج لإستيراد القمح بعد 4 سنوات من الأن، مشيرا إلى أنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة.

وأبرز محمد بلعبدي اليوم الثلاثاء، أن”الديوان سطّر برنامجا بتكليف من الوزارة الوصية والحكومة لتطوير وزيادة إنتاج الجزائر من القمح الصلب.

وهو ما سيسمح بتحقيق الإكتفاء الذاتي من هذه المادة الإستراتيجية خلال 3 إلى 4 سنوات ثم التوجه بعدها للتصدير”.
جاءت تصريحات المدير العام على هامش توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الجزائري المهني للحبوب وجامعة “مصطفى اسطمبولي” لمعسكر.

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