مخطط خاص لإدماج ذوي الهمم اقتصاديا واجتماعيا

تعكف السلطات العمومية على تجسيد مخطط وطني يضمن انخراط الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الاقتصادي المهني والاجتماعي.

وحسبما جاء في تصريح وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، من ولاية الوادي. فإن المخطط المسطر الذي تشرف عليه أجهزة وزارة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة. كفيل بتوفير كل الظروف المحيطة لإدماج تقني مدروس لهذه الفئة في المجالات الاقتصادية المهنية والاجتماعية والثقافية والتربوية.

وأشارت، أن هذا المخطط يحقق استقلالية حقيقية في مواردهم المالية واحتياجاتهم التربوية والثقافية والبيداغوجية.

وأضافت الوزيرة أن هذا البرنامج الكفيل بضخ نفس جديد في يوميات المعيشة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. كما يعتمد أساسا على استقطاب إبداعات هذه الفئة في شتى المجالات والميادين التعليمية والمهنية.

ودعت مختلف فعاليات المجتمع المدني إلى المساهمة في هذه المساعي المسطرة للاهتمام بهذه الفئة. لاسيما أن هناك ترسانة من القوانين التي تؤطر العمل الجمعوي أدرجت في بنود الدستور الجديد.

وتفقدت الوزيرة مطحنة للأعشاب والتوابل أنشئت من طرف مستثمر من ذوي الاحتياجات الخاصة. استفاد من المشروع في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.

كما أعطت بالقاعة المتعددة الرياضات بالشط إشارة انطلاق مباراة بين قدماء فريق أولمبي الوادي وفريق ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت بالمناسبة أهمية انخراط هذه الفئة في الأنشطة الرياضية.

ودشنت بدار الثقافة محمد الامين العمودي بالشط معرض لمختلف الصناعات التقليدية وأنشطة يدوية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تجدر الإشارة، أن زيارة وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الأسرة تدخل في إطار الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

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