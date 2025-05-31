مخطط خاص لتأمين امتحانات “البيام”

سطرت المديرية العامة للأمن الوطني، عشية انطلاق امتحانات شهادة التعليم المتوسط (البيام)، للسنة الدراسية 2024/2025، جملة من التدابير والإجراءات لتأمين مراكز الامتحانات بقطاع الاختصاص، عبر كافة التراب الوطني.

وأوضح بيان للأمن الوطني، أن المخطط الأمني يتضمن تعزيز الدوريات الراكبة والراجلة من طرف الفرق العملياتية للأمن الوطني. التي تسهر على ضمان الانسيابية المرورية وتسهيل حركة المرور، خاصة عبر المحاور المؤدية إلى مراكز الامتحانات. بالإضافة إلى تخصيص تشكيلات شرطية لمرافقة عملية نقل مواضيع الامتحانات.

وبهذه المناسبة، طالبت المديرية العامة للأمن الوطني سائقي المركبات وأولياء التلاميذ المرافقين لأبنائهم. الالتزام بقانون المرور وتجنب الوقوف والتوقف العشوائي أمام مراكز الامتحانات، والتجاوب مع توجيهات أفراد الأمن الوطني في الميدان.

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