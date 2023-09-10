مخطط طارئ لمساعدة المغرب

عبرت الجزائر، اليوم الأحد، عن استعدادها التام من أجل تقديم المساعدة إلى دولة المغرب، على إثر الزلزال الذي ضرب مراكش.

وأشارت، وزارة الخارجية في بيان لها، إلى أن الجزائر عرضت مخططا طارئا لمساعد المغرب في إطار الكارثة التي ألمت بها. مضيفا “أن الجزائر ستنطلق في هذا المخطط في حال قبول المملكة المغربية هذه المساعدات”.

كما تتمثل هذه المساعدات، في فريق تدخل للحماية المدنية متكون من 80 عونا متخصصا. موزع على فريق “سينو تقني” متخصص في البحث تحت الأنقاض. وفريق بحث وإغاثة وطبي. وكذا مساعدات انسانية من إسعافات أولية والأفرشة والخيم”.

أبو الغيط يحيي الجزائر “موقف عروبي أصيل”

ومن جهته حيا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الموقف العروبي الأصيل من الجزائر في الوقوف إلى جوار المغرب في كارثة الزلزال.

وغرد أبو الغيط على حسابه بمنصة “إكس” تويتر سابقا قائلا: “أحيي الموقف العروبي الأصيل من الجزائر. في الوقوف إلى جوار المغرب في كارثة الزلزال. بما في ذلك فتح المجال الجوي وإبداء الاستعداد للمساعدة. هكذا هي الروح التضامنية العربية والتي نسعد برؤيتها تسود بين الإخوة. لعل ذلك يُبنى عليه لاحقاً”.

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال