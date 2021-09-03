مخطط عمل الحكومة: تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي

تسعى الحكومة من خلال مخطط عملها إلى تعزيز دعائم الإنعاش الاقتصادي وعصرنة النظام المصرفي والمالي واصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية.

ويتضمن مخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية والتزاماته الـ54، والذي تمت المصادقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء الأخير تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وترقية إطار تطوير المؤسسات والمقاولاتية مع “تعزيز اندماج القطاع الموازي ضمن القنوات المشروعة.

كما تولي الحكومة من خلال هذا المخطط أهمية بالغة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد الصيدية والصناعة الصيدلانية والسياحة مع تشجيع سياسة تجارية لصالح الصادرات خارج المحروقات وتثمين الإنتاج الوطني وترشيد الواردات.

بالإضافة إلى ترقية الصادرات وتسهيل فعل التصدير مع تطوير الشراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص.

وفي الجانب الاجتماعي، لم يهمل مخطط عمل الحكومة ضرورة “تأهيل وتنمية المناطق التي تحتاج مرافقة خاصة (مناطق الظل)” مع انتهاج “سياسة اجتماعية فعالة وعادلة”.

إلى جانب “الرفع من القدرة الشرائية للمواطن وتدعيمها وتحسين التكفل بالسكان الأكثر هشاشة”.