مخطط عمل جديد لمكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة الغربية لإفريقيا

توجت أشغال الإجتماع المشترك للدورة العاشرة لهيئة مكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة الغربية لإفريقيا والإجتماع الـ 15 للجنتها التنفيذية بالمصادقة على مخطط عمل جديد وإصدار عدة توصيات.

واختتمت أمس الخميس أشغال هذه الدورة التي دامت ستة أيام بالمصادقة على مخطط عمل الهيئة لسنتي 2023 و2024. الذي يتضمن عدة أنشطة لها صلة بمكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة الغربية لإفريقيا. منها التكوين والبحوث والاتصال والبيئة. وكذا الموافقة على الميزانية المخصصة للصندوق الائتماني.

كما تم في ختام هذه الدورة الموافقة على التوصيات لتنفيذ مخطط العمل الجديد. والتي تناولت كل المحاور المتضمنة في مخطط عمل الهيئة منها البيئة والبحث والاتصالات. بالإضافة كذلك إلى استعمال التكنولوجيات الحديثة في مكافحة هذه الآفة. وأخرى تخص المنظمة الأممية للزراعة والتغذية (فاو) التي هي حاضنة للهيئة بغية تسهيل عمل هذه الأخيرة.

وتخص بعض التوصيات الدول الأعضاء لتنفيذ نشاطات على المستوى الوطني. و أمانة الهيئة لتنفيذ هذا المخطط.

وستنعقد الدورة القادمة في دولة النيجر عام 2024 فيما ستقام اللجنة التنفيذية لهيئة مكافحة الجراد المهاجر بالمنطقة الغربية لإفريقيا التي تنعقد كل سنة في العاصمة المالية باماكو في 2023. كما أضاف حموني الذي أشار إلى أن الدول الأعضاء في هذه الهيئة وافقت بالإجماع على انضمام كل من جزر رأس الأخضر وغامبيا والكاميرون. وستتخذ بعض الإجراءات الإدارية في هذا الشأن.

كما تم خلال أشغال هذا الاجتماع المشترك إعداد مخطط عمل جديد وتحديد الميزانية للفترة الممتدة بين 2022 و2024 ومناقشة الجوانب الفنية والإدارية والمالية وتنمية المهارات والبحوث وخطة إدارة مخاطر الجراد. وإدارة المعلومات ذات الصلة والتكنولوجيات الحديثة المستعملة في مكافحة الجراد واعتماد التقرير المالي.

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