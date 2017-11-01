مخطط فاشل للانقلاب على زطشي بقسنطينة

قاد رئيس اللجنة المركزية للتحكيم، خليل حموم، مخططا للانقلاب على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي، من خلال جمع توقيعات روساء الرابطات المدعوين من قبل الرابطة المحترفة لكرة القدم بمناسبة نهائي كأس السوبر.

واستغل حموم المحسوب على المكتب الفدرالي السابق بقيادة محمد روراوة، لجمع توقيعات ثلثي الجمعية العامة لاستدعاء جمعية عامة استثناءية تقوم بسحب الثقة من زطشي، حسب مخطط الجماعة.

بهلول يبطل المخطط و يتلاسن مع حموم

و كان عضو المكتب الفدرالي المكلف بالتنسيق مع الرابطات عمار بهلول، حاضرا بفندق الماريوت ووصلته أخبار حول تحرك الجماعة فقام بافشال المخطط،

من خلال تكثيف الحركة مع روساء الرابطات باعتباره مسؤولا عنهم.

كما تلاسن صباح الأربعاء مع حموم، بعدما أبلغه أحد روساء الرابطات بتقرب حموم منه لأخذ توقيعه وكادت الأمور تخرج عن نطاقها لولا تدخل قرباج