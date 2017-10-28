مخطط للتكفل بالمحتاجين

الوطني
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مخطط للتكفل بالمحتاجين
بقلم فهيمة قندوز

أعلنت غنية الدالية وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،عن وضع مخطط تكميلي للقطاع يرمي إلى تحسين الخدمات من أجل الفئات المحتاجة والهشة.

وأوضحت وزيرة التضامن،أنّ قطاعها يتكفل بأصناف الفئات الهشة على مستوى 53 مؤسسة لاستقبال الطفولة المسعفة و 29 دارلاستقبال الأشخاص المسنين.
و232 مؤسسة تربوية تعليمية للأطفال المعاقين،و47 مركز مختص في حماية ورعاية الأحداث والشباب، بالإضافة إلى مركزين وطنيين للتكفل بالمرأة المعنفة.
فضلا عن فتح أقسام خاصة بالتسيق مع قطاع التربية البالغ عددها 605 قسم موزعين عبر 48 ولاية.

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