مخطط نقل الأنصار لحضور مباراة المنتخب الوطني وجنوب إفريقيا

وضعت مصالح ولاية الجزائر مخططا لتسهيل عملية نقل أنصار الخضر إلى ملعب نيلسون مانديلا، لحضور المباراة الودية التي ستجمع المنتخب الوطني ونظيره الجنوب افريقي.

ضمن البطولة الدولية الودية FIFAseries 2024، اليوم الثلاثاء.

وخصصت مصالح ولاية الجزائر، 10 مواقع لتجمع ونقل أنصار المنتخب الوطني ذهابا وايابا إلى ملعب “نيلسون مانديلا”، مقابل 100 دينار جزائري.

وسيتم الشروع في نقل الأنصار، من إحدى المواقع العشرة المعتادة نحو ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، انطلاقا من الساعة السابعة والنصف مساءً.

أما بخصوص مواقع النقاط العشر، أوضحت مصالح الولاية، أنها ستكون موضحةً في الصور المرفقة، كما يمكن الاستعانة برموز QR لتسهيل تحديد المواقع.

بالإضافة لتمديد ساعات عمل وسائل النقل الجماعي كالمترو والترامواي، إلى غاية الساعة الواحدة صباحا.

مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لمدينة الجزائر إيتوزا خصصت عشرة (10) مواقع لتجميع ونقل المناصرين إلى ملعب نيلسون مانديلا (ذهابا وإيابا) بداية من الساعة 19:30 وهي كل من :