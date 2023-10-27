مخطط وطني جديد للتكفل بالطرقات والتهيئة العمرانية

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، عن ترتيبات لمخطط وطني بغرض التكفل بوضعية الطرقات والتهيئة العمرانية.

وقال إبراهيم مراد، في جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنّ لجنة وزارية مشتركة بين وزارات الداخلية، الأشغال العمومية والنقل، تعكف على إعداد المخطط الذي سيمتدّ إلى الولايات المستحدثة. وسيتم على إثره إعداد برنامج وطني للتكفل بالنقائص المسجلة وعرضه على الحكومة للدراسة. مشيرا إلى أن المخطط أتى تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وأشار وزير الداخلية في ردّه على سؤال لأحد النواب حول الإجراءات الأمنية المتخذة للحد من إرتفاع معدلات الجريمة بولاية ورقلة. إلى أنه تم إتخاذ إجراءات وقائية وردعية من خلال تنظيم عمليات شرطية نوعية وفجائية. تركّز على الأماكن التي يتخذها المجرمون قواعد خلفية للتخطيط والقيام بعملياتهم الإجرامية.

وقال مراد، إنّ التحسين الحضري والإهتمام بالإطار المعيشي للمواطن يندرج في صلب إهتمامات قطاعنا. لاسيما في ظل التوسعات التي شهدتها العديد من المدن الجزائرية. مشيرا إلى تسجيل برامج وعمليات هامة خلال السنوات الأخيرة ومن مصادر تمويل متنوعة.

وأضاف الوزير، أنه تمّ رصد مبالغ مالية معتبرة لإنجاز مشاريع تندرج في إطار التحسين الحضري من خلال تعزيز مختلف الشبكات. على غرار فتح وصيانة الطرق، تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء. الإنارة العمومية وغيرها من أشغال التهيئة والتجهيز التي تسهل للمواطن الاستفادة من جميع الخدمات اليومية والعصرية. لافتا إلى أن هذه العمليات شملت حتى مناطق الظل.

كما كشف مراد أيضا، أنه تم خلال سنة 2023 تسجيل 1884 عملية بمبلغ أزيد من 29 مليار دج. ممولة من صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. علاوة على المبالغ المخصصة من قبل قطاع السكن. أو تلك التي تم تخصيصها على حساب المخططات البلدية للتنمية والميزانيات المحلية.

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