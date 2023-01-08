مخطط ياباني لإنتاج وقود للطائرات من زيت الطهي المستعمل

تخطّط الشركات اليابانية لإنتاج وقود للطائرات منخفض الكربون، من زيت الطهي المستعمل. تماشيا مع الجهود العالمية المتزايدة للحد من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لاسيما من وسائل النقل.

وفقا لما أوردته صحف محلية، فإنّ كبار منتجي الوقود المتجدد يتحركون لشراء زيت الطهي الياباني عالي الجودة. مما أدى إلى ارتفاع أسعاره، وتهدف الحكومة اليابانية إلى استبدال 10 بالمائة من وقود الطائرات الذي تستخدمه شركات الطيران المحلية بوقود الطائرات المستدام بحلول عام 2030.

ونظرا لأنّ اليابان تستورد وقود الطائرات المستدام من أوروبا والولايات المتحدة. فإنّ إنتاج زيت وقود الطيران المستدام محليا أمر ضروري للمشتريات المستدامة.

وحسب مسؤول في شركة طيران يابانية كبرى، فإنه وانطلاقا من ذلك تخطط المجموعة الهندسية اليابانية “جي جي سي” القابضة، لبناء مصنع لوقود الطائرات المستدام في مدينة ساكاي، بمحافظة أوساكا وذلك بالتعاون مع شركتين محليتين “كوزمو” للنفط و”ريفو إنترناشيونال” لصناعة الوقود الحيوي.

كما أنه من المتوقع أن يبدأ المصنع عملياته في وقت مبكر من السنة المالية 2024. لإنتاج 30 ألف طن من هذا الوقود سنويا. ومن المقرر أن تبدأ شركة “جي جي سي” وشركاؤها في استلام زيت الطهي المستعمل في مارس 2023. من المطاعم في المنشآت التجارية التي تديرها شركة “ميتسوبيشي إيستيت”.

وبدأوا فعليا في شراء نفايات زيت الطهي من شركة مطارات كانساي التي تشغل مطار كانساي الدولي في أوساكا وغيره من المطارات في منطقة كانساي غرب اليابان.

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