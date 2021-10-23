مخلفات الأمطار.. إنقاذ شخصين وانهيار 4 منازل فوضوية في العاصمة

تمكنت مصالح الحماية المدنية مساء اليوم السبت من إنقاذ شخصين حاصرتهما السيول داخل سيارتين بحي الآفاق بالعاصمة. وحسب مصادر النهار اونلاين تم إخراج سيارتين محصورتين وسط السيول والأوحال داخل واد بوجمعة في الدرارية.

هذا وتسبب الامطار الطوفانية المتساقطة اليوم على عدد من الولايات منها العاصمة في انزلاق للتربة على الطريق بين السحاولة ومزوار غربي العاصمة. كما تيسببت في انهيار 4 منازل فوضوية بمنطقة الجسر الأمريكي في بابا احسن.