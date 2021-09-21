مخلفات التقلبات الجوية عبر الولايات صبيحة اليوم

كشفت مديرية الوقاية، عن الحالة العامة المتعلقة بالتقلبات الجوية، والتي عرفتها عدة ولايات من الوطن خلال الساعات القليلة الماضية.

وخلفت هذه التقلبات الجوية، غلق الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين دواودة وفوكة في تيبازة، بسبب تراكم مياه الأمطار.

كما تم تسجيل إنهيار جزئي للجدار الخارجي لمركز راحة عائلي، ببلدية الدواودة في ولاية تيبازة .

هذا وأدت هذه التقلبات الجوية، على غلق الطريق الولائي رقم 19 الرابط بين بلديتي عزيز وأم جليل بولاية المدية، بسبب إرتفاع منسوب مياه واد “بكموري.

وقام أعوان الحماية المدنية بإخرج سيارتين عالقتين بجانب الواد في بلدية سبت عزيز في ذات الولاية، دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم القيام ببعض عمليات إمتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات، والعمارات والمنشآت، عبر بلديات شلالة العداورة، والعمارية، ومجبر، وبن شكاو، ووامري، والسواقي، بني سليمان وقصر البخاري.

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