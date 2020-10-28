مخلوفي:”أنا رياضي نظيف.. والحملة التي تستهدفني لن تزيدني إلا إصرارا على تشريف الجزائر”

ردّ على الحملة التي تستهدفه ومحاولة توريطه في قضية منشّطات

أكد البطل الأولمبي، توفيق مخلوفي، إن ما أثارته قناة “فرانس 3” حول الاشتباه في تناوله المنشطات خلال فترة تحضيراته في فرنسا، تدخل في إطار حملة لتشويه صورة الرياضة الجزائرية، من خلال ضرب شخصه والتشكيك في إنجازاته.

ردّ البطل الأولمبي، توفيق مخلوفي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على ما تم تداوله خلال التقرير الذي بثّه، الأحد الماضي، برنامج “ستاد 2” للقناة الفرنسية “فرانس 3″، والذي حاولت فيه توريط العدّاء الجزائري في قضية تناول منشطات، حيث قال مخلوفي:”أنا رياضي نظيف، أخضع للفحوصات بانتظام مثل باقي الأبطال من قبل الهيئات الدولية، وبالتحديد الاتحادية الدولية لألعاب القوى، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ولم تكن نتائج التحاليل الخاصة بي ولا مرة إيجابية.. أنا رياضي نظيف وسأبقى كذلك ولن أتغيّر”.

“لم أقترب من المنشّطات إطلاقا.. ونتائجي كانت بفضل العمل الكبير”

وأضاف مخلوفي في تصريحه، بأنه لا علاقة له بالمنشّطات طيلة مسيرته، وأن ما حققه كان بفضل العمل الدؤوب والمثابرة في التحضيرات، “لم أقترب يوما من المنشطات طيلة مسيرتي الرياضية، وما تحصلت عليه من ميداليات وحققته من إنجازات، جاء بفضل العمل الكبير والصبر والتضحية”.

“يريدون تشويه سمعتي وضرب صورة الرياضة الجزائرية!”

‫وعن الأغراض التي قالت قناة “فرانس 3” إنه عثر عليها مع وثائق شخصية له، بعد عملية تفتيش قام بها الدرك لإحدى الغرف في المعهد الوطني لرياضة النخبة والمستوى العالي في العاصمة باريس، ردّ مخلوفي قائلا: “لا علاقة لي بهذه القضية، وهذا لا يقلقني، إنها حملة تستهدفني لتشويه صورة بطل أولمبي، وهذه ليست المرة الأولى التي أتعرض فيها لتهجم كاذب مثل هذا، فهم يسعون لإيذائي وتشويه سمعتي، كما يريدون تشويه صورة الرياضة الجزائرية من خلال استهدافي!”.

‫”حملتهم لن تنجح بل تحفزني على التألق”

‫واعتبر صاحب الميدالية الذهبية في “‫أولمبياد”‫ 2012 بلندن، إن مثل هذه الحملات مآلها الفشل، ولن تحقق أهدافها، بل ستزيده إصرارا على العمل أكثر والتألق، مضيفا:”سأحضّر للألعاب الأولمبية المرتقبة الصيف المقبل في طوكيو بصورة عادية، وبكل هدوء، وهذه الحملة التي ليست الأولى من نوعها، لن تؤثر عليّ، بل ستزيدني إصرارا وتحفّزني على العمل أكثر من أجل التألق وتشريف الجزائر في المواعيد الدولية المقبلة”.

مخلوفي يحظى بدعم ومساندة وزارة الشباب والرياضة

وفي وقت يتعرض البطل الأولمبي الجزائري، توفيق مخلوفي، إلى حملة تهدف إلى توريطه في قضية منشطات وتشويه صورته، استقبل البطل الأولمبي، أمسية أول أمس الثلاثاء، من طرف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة، سليمة سواكري، التي أكدت عبر صفحتها الرسمية على “الفايسبوك”، بأنه تم خلال اللقاء تجديد الدعم والمساندة للبطل الأولمبي، موضحة:”خلال المقابلة، تمّ تجديد دعمنا ومساندتنا للبطل الأولمبي توفيق مخلوفي لتحفيزه معنويا، بتوفير كل الظروف والشروط اللازمة من أجل الإعداد والتحضير لخوض الألعاب الأولمبية طوكيو 2021، وتشريف الرياضة الجزائرية، ورياضة ألعاب القوى، ورفع الراية الوطنية خفّاقة بين الأمم”‪.