ردّ البطل الجزائري، توفيق مخلوفي عن الإتهامات الأخيرة التي طالته مؤخرا من إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، مؤكدا أنه رياضي نظيف.

وصرح مخلوفي، في هذا الخصوص لـ(و.أ.ج): “أملك جواز سفر بيولوجي منذ سنوات، ويتم فحصي بانتظام، مثل جميع الأبطال، من قبل الهيئات الدولية”.

وأضاف: “أخضع للفحوصات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ولم يكن لدي أي اختبار ايجابي”.

وأكد توفيق مخلوفي: “أنا رياضي نظيف، ولن أتغير اليوم، كل الميداليات والإنتصارات في المنافسات العالمية، جاءت بالعمل الجاد، التضحية، والصبر”.