مخلوفي: “أنا رياضي نظيف ولن أتغير”

الرياضة
  • -
  • 0
مخلوفي: “أنا رياضي نظيف ولن أتغير”
بقلم كريم تيغرمت

ردّ البطل الجزائري، توفيق مخلوفي عن الإتهامات الأخيرة التي طالته مؤخرا من إحدى القنوات التلفزيونية الفرنسية، مؤكدا أنه رياضي نظيف.

وصرح مخلوفي، في هذا الخصوص لـ(و.أ.ج): “أملك جواز سفر بيولوجي منذ سنوات، ويتم فحصي بانتظام، مثل جميع الأبطال، من قبل الهيئات الدولية”.

وأضاف: “أخضع للفحوصات من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، ولم يكن لدي أي اختبار ايجابي”.

وأكد توفيق مخلوفي: “أنا رياضي نظيف، ولن أتغير اليوم، كل الميداليات والإنتصارات في المنافسات العالمية، جاءت بالعمل الجاد، التضحية، والصبر”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=911452

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com