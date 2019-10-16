مخلوفي: “المنتخب الوطني أسعدنا وبلماضي يفكر بطريقة الأبطال”

أبدى العداء الجزائري توفيق مخلوفي، سعادته بالفوز الذي حققه الخضر أمام كولومبيا، مشيدا في ذات الوقت بالناخب الوطني جمال بلماضي.

وصرح توفيق مخلوفي، لتلفزيون “النهار”، بخصوص فوز الخضر بودية كولومبيا: “كانت أجواء جد حارة، وشجعنا المنتخب الوطني الذي أسعدنا وقدم أداءً قويا”.

وعن لمسة الناخب الوطني جمال بلماضي، أضاف نائب بطل العالم في سباق الـ1500 متر: “بلماضي يفكر بطريقة الأبطال، ويدرك الهدف الذي يسعى إليه”.

يذكر أن توفيق مخلوفي، كان حاضرا في ملعب “بيار موروا” بمدينة “ليل” الفرنسية، أين منح ضربة إنطلاق ودية الجزائر أمام كولومبيا.