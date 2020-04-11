مخلوفي ثاني أفضل هداف عربي في تاريخ الدوريات الأوروبية

يحتل النجم السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، رشيد مخلوفي، وصافة ترتيب أفضل الهدافين العرب، في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويملك رشيد مخلوفي، في رصيده 143 هدف، سجلها طيلة مشواره الكروي في الدوري الفرنسي، بألوان كل من نادي سان تيتيان، وباستيا.

وعادت الصدارة في هذا التصنيف، للدولي المغربي السابق، حسن أقصبي، النجم السابق لكل من نيم، ريمس، وموناكو، برصيد 173 هدف.

وإلى جانب رشيد مخلوفي، تواجد مواطنه مصطفى دحلب، أسطورة نادي باريس سان جيرمان، ونيس، ضمن هذا التصنيف أيضا، أين احتل المركز الخامس برصيد 102 هدف.

وجاء الترتيب الكامل، لأفضل 5 هدافين عرب في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، على النحو التالي:

المغربي – حسن أقصبي: 173 هدف

الجزائري – رشيد مخلوفي: 143 هدف

المغربي – العربي بن مبارك: 113 هدف

المصري – محمد صلاح: 107 هدف

الجزائري – مصطفى دحلب: 102 هدف