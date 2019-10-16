مخلوفي: “فخور بتشريف الراية الوطنية وإسعاد الشعب الجزائري”

الرياضة
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مخلوفي: “فخور بتشريف الراية الوطنية وإسعاد الشعب الجزائري”
بقلم كريم.تيغرمت

عبّر العداء الجزائري توفيق مخلوفي، عن سعادته بالإستقال الذي حظي به اليوم الأربعاء، بمطار هواري بومدين، بعد تتويجه بفضية البطولة العالمية لسباق 1500 متر.

وصرح مخلوفي لتلفزيون “النهار”: “فخور بتشريف الراية الوطنية، وإسعاد الشعب الجزائري، بتحقيق ننتيجة جد إيجابية، في هذه البطولة، بالرغم من أنني لم أكن في قمة مستواي”.

وأضاف: “رياضة ألعاب القوى فيها جزء بسيط من الحظ، لكن له تأثير كبير في نتائجنا، والحمد لله بفضل العمل بلغنا هذه النتيجة”.

وختم توفيق مخلوفي: “أشكر وزير الشباب والرياضة وكل مسؤولي الرياضة على هذا الإستقبال، بالإضافة لبنيدا مراح، ونور الدين مرسلي”.


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