مخلوفي للنهار: “تعافيت من الإصابة …وستشاهدونني في البطولة الإفريقية قريبا”

أكد العداء الجزائري “توفيق مخلوفي” تعافيه من الإصابة التي تعرض لها والتي حرمته من المشاركة في البطولة العالمية بلندن خلال شهر أوت الماضي.

وتحدث مخلوفي في تصريح حصري للنهار على هامش حظوره حفل تكريم الرياضيين المتألقين في عام 2017 قائلا:

“هذه التكريمات لها طابع إيجابي على الرياضي، وهي إعتراف بالمجهودات التي يبذلها الرياضي من أجل رفع راية الجزائر في المحافل الدولية”

وبخصوص غيابة عن الساحة الرياضية في المواعيد السابقة قال مخلوفي:

“غيابي عن الساحة كان بسبب الإصابة، الحمد لله تعافيت ورجعت للتدريبات بصفة عادية”

وضرب مخلوفي موعدا لعشاقه خلال البطولة الإفريقية المقبلة وألعاب البحر الأبيض المتوسى قائلا:

” المواعيد المقبلة هي البطولة الإفريقية وألعاب البحر الأبيض المتوسط، وكأهداف بعيدة المدى هناك الألعاب بطولة العالم في قطر، والالعاب الأولمبية طوكيو 2020″