مخلوفي :”هؤلاء يعملون ضد مصلحة الجزائر”!

علق توفيق مخلوفي على تصريحات وزير الشباب والرياضة، سليم برناوي، والذي أكد بأن أطرافا كانت مُعارضة لدعم إبن سوق أهراس.

وقال في ندوة صُحفية، صبيحة اليوم الأحد :”هناك أطراف لا تُحب النجاح لشخصي”.

ليُواصل :”من جهتي ليس لدي أي مُشكل شخصي مع أي كان، ولكن البعض الناس يعملون ضد مصلحة الجزائر”.

وأضاف :”هؤلاء الأشخاص عليهم أن ينسحبوا من المناصب التي يتواجدون فيها، لأنهم لم يُقدموا شيئا يستحق الذكر لرياضتنا”.

ويبقى اللافت هو أن البطل الأولمبي رفض تسمية الأمور بمُسمياتها، تفاديا للدخول في نزاعات هو في غنى عنها.

يُذكر بأن برناوي أكد منذ أيام مضت، بأن “أطرافا” هددت هيئته في حالة دعمها لصاحب الـ31 عاما.