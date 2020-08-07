مخلوفي يحتفل بالذكرى الثامنة لإنجازه التاريخي

احتفل البطل الجزائري، توفيق مخلوفي، اليوم الجمعة، بالذكر الثامنة، لإنجازه التاريخي، أين حقق الميدالية الذهبية في أولمبياد لندن 2012.

ونشر توفيق مخلوفي، تغريدة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، بهذه المناسبة، جاء فيها: “اليوم تمر 8 سنوات على تحقيقي لحلم عملت، وصبرت، وضحيت لأجله، وشرفت وطني، ورفعت رايته في لندن”.

وأضاف البطل الأولمبي: “رفعت راية وطني في لندن، وكانت مرفوقة في صعودها بألحان النشيد الوطني، وهذا بفضل الله الذي وفقني، وجعلني سببا في فرحة الشعب الجزائري”.

وأرفق البطل توفيق مخلوفي، تغريدته هذه، بصورة له، وهو يجتاز خط الوصول لسباق الـ1500 متر، في أولمبياد لندن 2012، والذي نال فيه الميدالية الذهبية.