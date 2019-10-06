مخلوفي يحمل آمال الجزائر وهذه القنوات الناقلة لنهائي الـ1500 متر

سيكون النجم العالمي توفيق مخلوفي حاملا لآخر آمال الجزائر في بطولة العالم لألعاب القوى لسنة 2019، والمُقامة حاليا في قطر.

وسيُشارك إبن سوق أهراس في نهائي الـ1500 متر، على أمل حفظ ماء وجه بلادنا والحصول على أول ميدالية في الدورة.

ويتواجد صاحب الـ31 عاما في فورمة لا بأس بها، وهذا رغم عودته المُتأخرة للمُنافسة الرسمية في الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وسيكون بمقدور الجماهير الجزائرية مُتابعة السابق بداية من السادسة إلا عشرين دقيقة بالتوقيت المحلي على القنوات التالية :

التلفزيون الجزائري “الأرضية”

قنوات “بي إن سبورتس” العربية

قنوات “فرانس تلفزيون” الفرنسية.