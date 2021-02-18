مخلوفي يحيي اليوم الوطني للشهيد

الرياضة
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مخلوفي يحيي اليوم الوطني للشهيد
بقلم كريم.تيغرمت

أحيا البطل الأولمبي الجزائري توفيق مخلوفي اليوم الخميس، ذكرى اليوم الوطني للشهيد، التي تتزامن وتاريخ 18 فيفري، من كل سنة.

ونشر العداء الجزائري، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، جاء فيها: “على عهدكم باقون يا شهدائنا الأبرار الممجدون الخالدون، اليوم الوطني للشهيد تحيا الجزائر”

وأرفق توفيق مخلوفي، هذه التغريدة، بصورة له في مضمار السابق، حاملا الراية الوطنية، تعبيرا منه على تعلقه الكبير بالجزائر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=961606

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