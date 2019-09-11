مخلوفي يرفع التحدي في بطولة العالم لألعاب القوى

قرر “توفيق مخلوفي” صاحب الميداليتين الفضيتين في أولمبياد ريو 2016 المشاركة في سباق 1500 م فقط في بطولة العالم لألعاب القوى.

فستجرى هذه البطولة في مدينة “الدوحة القطرية” بداية من 27 سبتمبر إلى غاية 6 أكتوبر.

وقال “مخلوفي” في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية: “سأشارك في سباق 1500 فقط في بطولة العالم التي ستجرى بالدوحة”.

وأضاف: “لقد اتخذت هذا القرار مع مدربي “فيليب دوبون”، فأنا لست جاهزا بعد للمشاركة في سباق 800 م و1500 م معا”.

وتابع: “سأواصل التدرب في فرنسا إلى غاية 28 سبتمبر أو 29 سبتمبر المقبل أين سأكون حاضرا في الدوحة حتى أتأقلم مع المناخ”.

في حين ختم كلامه قائلا: “أرقامي في 1500 م شجعتني على خوض هذا التحدي من جديد”.

يذكر أن الإصابات أثرت كثيرا في مستوى العداء “مخلوفي” الذي عاد من بعيد في هذا الموسم.أو