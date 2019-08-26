مخلوفي يكسب أول تحدياته بعد طول غياب

كسب نجم الجزائر توفيق مخلوفي أول تحدياته خلال الموسم الجديد، بعودته للمُشاركة في سباق الـ1500 بعد طول غياب.

وحل العداء سابعا في سباق العصبة الماسية الذي نُظم في باريس، بتوقيت 3 دقائق 31 ثانية و77 جزء من المئة.

وتمكن إبن مدينة سوق أهراس من تحقيق الحد الأدنى المؤهل لبطولة العالم 2019 بالدوحة.

يُذكر بأن البطل الأولمبي إستأنف المُنافسة الرسمية شهر جويلية الماضي، ولكن في سباق الـ800، مُحتلا الصف الثاني في مُلتقى “سوتفيل”.

وبقي صاحب المُيداليتين الفضيتين في ألعاب “ريو دي جانيرو”، دون مُنافسة لفترة طويلة، وهو ما يُفسر ترتيبه المُخيب.

وتبقى أولوية مخلوفي حاليا هي إسترجاع الريتم، ولم لا التنافس على “البوديوم” خلال بطولة العالم والأولمبياد القادمين.