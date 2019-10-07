مخلوفي يهدي الجزائر فضية سباق 1500 متر في بطولة العالم بالدوحة

أهدى العداء الجزائري والبطل الأولمبي، توفيق مخلوفي، الجزائر الميدالية الفضية لسباق 1500 متر في بطولة العالم.

لألعاب القوى المقامة حاليا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث حلّ مخلوفي ثانيا في السباق النهائي لسباق 1500 متر.

الذي عاد لقبه للبطل الكيني «شيريوت» الذي كان قبل انطلاق السباق أبرز المرشحين للتتويج باللقب العالمي، وجاءت التوقعات صحيحة.

أين فاز العداء الكيني بالميدالية الذهبية بسهولة وبفارق كبير عن ملاحقيه.

والذين كان أقربهم الجزائري توفيق مخلوفي الذي لم يخرج خالي الوفاض من البطولة العالمية.

وأهدى الجزائر ميدالية فضية غالية مثلما تعود عليه في كل المنافسات العالمية والإقليمية والأولمبية.

التي شارك فيها، والتي دائما ما يرفع فيها الراية الجزائرية عاليا.